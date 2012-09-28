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Занимаюсь переводами анг-рус, рус-анг, имеется опыт работы
Более трех лет занимаюсь переводами текстов, основное направление: с английского на русский, а также с русского на английский. Основная тематика: пресса, статьи различной тематики (жизнь звезд, политика, наука, мода, интерьер, секс и пр.), а также фармакология (инструкции к препаратам), переводы художественного текста, краткие заметки в форумах на различную тематику
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перевести статью (только текст без заголовка) на английский язык. Стоимость $3 за1000 знаков с пробелами. Качество перевода будет проверяться профессиональными переводчиками. Статей будет много. Возможно долгосрочное сотрудничество. Ссылка на статью: http://www.newsru.com/russia/17sep2012/muslim.htmlПереводы18 заявокЗакрыт11 лет назад