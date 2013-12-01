Копирайтинг

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Завершен1 заявка94 просмотра

Кристина доброго времени суток.

Мне нужно до Нового года запустить сайт, поэтому хотел бы заказать у Вас оставшийся текст (описание на оставшиеся товары и дополнительное наполнение 4 страниц сайта). Вводный текст для 4 страниц направил Вам на почту.

Если Вы готовы взять данную работу сообщите цену

Тех.задание:

Сайт ManEstet.ru

1. Написание текста (описание товаров интернет-магазина). Ранее заказал описание на 36 товаров нужно описание на оставшиеся 37 товаров.

2. Составить описание по 4 страницам на сайт ("наши преимущества", "оптовикам", "доставка", "скидки")

Начало описаний направляю на почту, к этому тексту добавить еще побольше "воды" с ключ.словами (ключ.слова те же самые)

11 лет назад
sk1982
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$25
3 дня
Тексты написаны быстро и качественно, работа понравилась!
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!

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kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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