Копирайтинг

Кристина доброго времени суток.

Мне нужно до Нового года запустить сайт, поэтому хотел бы заказать у Вас оставшийся текст (описание на оставшиеся товары и дополнительное наполнение 4 страниц сайта). Вводный текст для 4 страниц направил Вам на почту.

Если Вы готовы взять данную работу сообщите цену

Тех.задание:

Сайт ManEstet.ru

1. Написание текста (описание товаров интернет-магазина). Ранее заказал описание на 36 товаров нужно описание на оставшиеся 37 товаров.

2. Составить описание по 4 страницам на сайт ("наши преимущества", "оптовикам", "доставка", "скидки")

Начало описаний направляю на почту, к этому тексту добавить еще побольше "воды" с ключ.словами (ключ.слова те же самые)