Копирайтер на рекламные тексты

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Закрыт7 заявок288 просмотров

Необходимо написать продающие тексты для email рассылки. Клиенты - юр.лица. Нужен человек с ОПЫТОМ написания продающих текстов и текстов для рассылки.

11 лет назад
insite-irk
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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