Нужны копирайтеры\рерайтеры для интернет ресурса по биткоину и другим криптовалютам. Предполагается долгосрочное сотрудничество. Ориентировочно 2-5 авторов. Требования: 1. ОБЗЯТАЛЬНО: нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой ...
Размножение статьи и размещение по базе
Есть статья (около 2к). Ее нужно размножить (читаемый текст и хорошая уникальность) на 300 статей. Затем разместить по на площадках. Урлы площадок даю я. Оплата по итогу за каждое удачное размещение.
Указывайте пож цены за 1 (одно) удачное размещение. В личку пож не пишите, только в проекте, спасибо.
Заявки фрилансеров
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