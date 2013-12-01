Размножение статьи и размещение по базе

Есть статья (около 2к). Ее нужно размножить (читаемый текст и хорошая уникальность) на 300 статей. Затем разместить по на площадках. Урлы площадок даю я. Оплата по итогу за каждое удачное размещение.

Указывайте пож цены за 1 (одно) удачное размещение. В личку пож не пишите, только в проекте, спасибо.