Требуются копирайтеры\рерайтеры. Тема - bitcoin

Нужны копирайтеры\рерайтеры для интернет ресурса по биткоину и другим криптовалютам. Предполагается долгосрочное сотрудничество.

Ориентировочно 2-5 авторов.

Требования:

1. ОБЗЯТАЛЬНО: нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой синонимами. Это условие, по которому будут отбираться кандидаты.

2. ЖЕЛАТЕЛЬНО: глубокое понимание предметной области. В ИДЕАЛЕ: наличие собственного мнения по данной тематики.

3. БОЛЬШОЙ ПЛЮС: опыт рерайта в подобных областях.

При прочих равных плюсом также будет проживание в Украине.

Возможные способы оплаты:

Приват-24(желательно), банковский перевод, Webmoney

В заявке указывайте:

1. Ccылки на примеры ваших работ

2. Цену за 1000 бп

3. Знание предметной области