Нужны копирайтеры\рерайтеры для интернет ресурса по биткоину и другим криптовалютам. Предполагается долгосрочное сотрудничество. Ориентировочно 2-5 авторов. Требования: 1. ОБЗЯТАЛЬНО: нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой ...
Тексты для каталога систем пожарной безопасности
Требуется:
-Понимание работы систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
-Написать интересное описание товара "для людей" с картинками на снове имеющихся материалов.
-Исключить использование стоп-слов по списку «В нашем магазине вы можете купить» или «На нашей интернет витрине представлены» и т.д.
- Размер описания 500-3000 зн.
- Оплата за работу по безналу приветствуется и дает гарантию долгосрочной работы.
- 1 (одно) описание для оценки понимания принципов работы.
- Опыт добавление ключей по списку запросов - приветствуется.
Помощь в уточнении тонких моментов принципов работы - гарантирую.
Цена за 1000 зн. - 20 грн ( 2 евро)
Заявки фрилансеров
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