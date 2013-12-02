Требуется рерайтер

Здравствуйте. Нужен человек, который будет самостоятельно искать новости на различные тематики и делать рерайт. Уникальность невысокая, от 60% и выше. Объемы также небольшие 1000-1500 знаков.

Оплата на WMR.

Темы, сроки и объемы при личной беседе. Интересуют в первую очередь те, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.

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