Рерайт 4 тыс символов

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Завершен26 заявок276 просмотров

Рерайт, 4 тысячи символов без пробелов на тему ликера "De Kuyper Blue Curacao"

В статье осветить вопросы такие как

1. История напитка

2. Ингредиенты входящие в состав ликера

3. Как готовиться

4. Примерная цена в России и где можно купить

5. В каких коктейлях используется

Предлагайте, пожалуйста, свою цену и сроки.

11 лет назад
bablden
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DM_Lyrae
Алмаз 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$3
2 дня
Очень ответственный исполнитель. Сделал вовремя и в полном объеме, без лишних вопросов, согласно ТЗ.
Отличный заказчик. Задание точное, без формализма. Оплата сразу же.

Заявки фрилансеров

DM_Lyrae
Алмаз 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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