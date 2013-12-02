Автор для написания статей и пресс-релизов

Здравствуйте!

Нужен надёжный человек, который постоянно на связи для написания пресс-релизов и статей.

Условия работы:

Задания должны выполняться оперативно.

То есть, к примеру, я Вам сообщила, что от клиента поступило ТЗ на написание релиза/аналитики, дедлайн 4 часа.

Безусловно, Вы можете отказаться, в силу того, что могут быть свои личные дела или находитесь не за компьютером.

Что касается оплаты:

1. Стоимость одного релиза составляет 250 руб.

2. Редактура нового текста 100 руб.

3. Статьи:1 тыс симв. без пр. от 80 до 120 руб

4. Поздравление (в зависимости от степени сложности) от 100 до 150 рублей.

5. Расшифровка аудиозаписи: 5 рублей 1 минута.

Я предлагаю пройти тестовое задание, по итогам которого будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Необходимо подтвердить свое желание о прохождении тестового задания - напишите в личку

Задание необходимо прислать ко вторнику (03.12.2013) к 10:00.

Написать пресс-релиз:

ТЗ:

Это второй онлайновый страховой проект в агентской среде РФ с продажами на шагах бронирования, пятый - в

ОБРАЗЦЫ НАПИСАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ – пришлю исполнителю

ОФОРМЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЧНО КАК В ШАБЛОНЕ (шрифт, кегль, выравнивание, отступы и т.п.)!!

Также обращаю Ваше внимание на то, что в тексте обязательно должна быть цитата (Вы должны написать ее сами).