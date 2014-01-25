Статьи - тема "Фундаменты"

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Завершен25 заявок248 просмотров

Нужно написать несколько десятков статей на тему "фундаменты"

Желательно, что бы вы уже сталкивались с этой тематикой

При написании статей нужно придерживаться следующих моментов:

1. Рерайт полностью исключен - нужен пересказ прочитанного материала, а не использование синонимов и перестановки слов в предложениях первоисточника.

2. Тема статьи должна быть полностью раскрыта

3. В статье нужно использовать все указанные фразы

4. Фразы можно склонять

5. Фразы нужно выделить болдом

6. Текст должен быть осмысленным и структурированным

Первые две статьи:

1. Монолитный ленточный фундамент

Фразы которые должны быть использованы в статье:

монолитный ленточный фундамент

монолитная плита на ленточном фундаменте

ленточный фундамент с монолитной плитой

технология устройства монолитного ленточного фундамента

заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент

мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент

строительство ленточного фундамента с монолитным перекрытием

2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Фразы которые должны быть использованы в статье:

мелкозаглубленный ленточный фундамент

строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента

устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

мелкозаглубленный ленточный фундамент на суглинке

мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Написание статей
11 лет назад
acopy
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$20
4 дня
Сотрудничеством очень доволен
Благодарю за сотрудничество! Всё отлично!

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад

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