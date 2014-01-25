Статьи - тема "Фундаменты"

Нужно написать несколько десятков статей на тему "фундаменты"

Желательно, что бы вы уже сталкивались с этой тематикой

При написании статей нужно придерживаться следующих моментов:

1. Рерайт полностью исключен - нужен пересказ прочитанного материала, а не использование синонимов и перестановки слов в предложениях первоисточника.

2. Тема статьи должна быть полностью раскрыта

3. В статье нужно использовать все указанные фразы

4. Фразы можно склонять

5. Фразы нужно выделить болдом

6. Текст должен быть осмысленным и структурированным

Первые две статьи:

1. Монолитный ленточный фундамент

Фразы которые должны быть использованы в статье:

монолитный ленточный фундамент

монолитная плита на ленточном фундаменте

ленточный фундамент с монолитной плитой

технология устройства монолитного ленточного фундамента

заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент

мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент

строительство ленточного фундамента с монолитным перекрытием

2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Фразы которые должны быть использованы в статье:

мелкозаглубленный ленточный фундамент

строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента

устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

мелкозаглубленный ленточный фундамент на суглинке

мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах