Нужно написать несколько десятков статей на тему "фундаменты" Желательно, что бы вы уже сталкивались с этой тематикой При написании статей нужно придерживаться следующих моментов: 1. Рерайт полностью исключен ...
Написать английские анкоры
Добрый день, нужно написать 500 английских анкоров для сапы. Тематика essay
Людей без отзывов прошу не предлагать свою кандидатуру.
Жду предложений и цен. Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ КОПИРАЙТЕР --РИРАЙТЕР ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТОЛКОВЫХ, ЛОГИЧНЫХ, ЧИТАБЕЛЬНЫХ И ПРИ ЭТОМ СЕО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА ТЕМУ АСФАЛЬТИРОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО КАЧЕСТВО!!!Копирайтинг30 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который будет самостоятельно искать новости на различные тематики и делать рерайт. Уникальность невысокая, от 60% и выше. Объемы также небольшие 1000-1500 знаков. Оплата на WMR. ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать с разных ip-адресов по одному отзыву о компании на 8 сайтах типа flamp.ru (список сайтов предоставлю). Обязательно! ip-адреса РФ ! Допускается написание двух отзывов с одного адреса. Просьба в заявке указывать стоимость одного ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен надёжный человек, который постоянно на связи для написания пресс-релизов и статей. Условия работы: Задания должны выполняться оперативно. То есть, к примеру, я Вам сообщила, что от клиента поступило ТЗ ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется: -Понимание работы систем пожаротушения и пожарной сигнализации. -Написать интересное описание товара "для людей" с картинками на снове имеющихся материалов. -Исключить использование стоп-слов по списку «В нашем магазине вы можете купить» ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Рерайт, 4 тысячи символов без пробелов на тему ликера "De Kuyper Blue Curacao" В статье осветить вопросы такие как 1. История напитка 2. Ингредиенты входящие в состав ликера 3. Как ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать 2 небольших работы по плану: 3 euphemisms, 3 recent borrowings/loans, 3 cases of nonce use of idioms, 3 neologism - all with examples from the text. All from original written English ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Очень срочно нужно сделать копирайт двух текстов на русском языке. Материала в интернете достаточно. Уникальность не менее 90%. Оплата WebMoney по факту сделанной работы. Объем не менее 2000 збп.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать продающие тексты для email рассылки. Клиенты - юр.лица. Нужен человек с ОПЫТОМ написания продающих текстов и текстов для рассылки.Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад