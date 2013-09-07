Логотип компании

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка101 просмотр
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Нужен логотип компании занимающейся разработкой SAAS решений. Подробное ТЗ вышлю на почту.

10 лет назад
kosm
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
В нашей команде было много разногласий по-поводу логотипа, однако, после общения с Виталием, мы получили продукт который понравился всем!!!
Еще один проект, и я счастлив!
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