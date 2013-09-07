Логотип компании

Нужно сделать запоминающийся, лёгкий для восприятия и соответствующий дизайну логотип и favicon для сайта statburo.ru Размеры логотипа 300х150, фон белый или прозрачный favicon также должна быть запоминающейся, указывать на тематику сайта Логотип не должен содержать книг, ...