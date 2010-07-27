kirill_aim

Приложение под windows xp, слушает rs232, к которому подключены 3 аналоговых датчика движения, в зависимости от срабатывания которых приложение включает монитор и производит переключение между 3 заданными окнами браузера (разные url). Переключившись на заданное окно, ...
- Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо разработать 1) логотип в стиле http://online-vizitki.ru/portfolio/show.php?viz=11olm Внутри должны быть заданные буквы ИКС , атлант и узоры, ссылки на которые предоставлю позже 2) монограмма с элементами Лев, крылья, ИКС Пример: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://img-fotki.yandex.ru/get/3607/apometun.3/0_26a53_bf9d1a84_L&imgrefurl=http://adv-dept.livejournal.com/35827.html&usg=__8-8p0AQNXSPnvnCnNzOonqHM2XQ=&h=365&w=500&sz=12&hl=ru&start=77&zoom=1&tbnid=DWS4K3ElJZDg-M:&tbnh=95&tbnw=130&ei=-nn5T4_DDezT4QSNnYSTBw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B2%2B%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%26start%3D60%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dsafari%26sa%3DN%26tbo%3Dd%26biw%3D1024%26bih%3D673%26tbm%3Disch&itbs=1 От исполнителя 3 принципиально ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Написать скрипт для обзвона клиентов. Управление скриптом из скрипта пхп. Задача - позвонить на номер и проиграть звуковой файл используя аккаунт в sip http://wiki.sipnet.ru/index.php/Категория:YateВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть готовый сайт поселка www.tomarovo.ru - необходимо сверстать его заново с учетом современных требований к созданию сайта. Наполнить его информацией (тоесть необходим копирайтер) Обработать (отретушировать, добавить элементы ландшафтного дийна и т.п.) реальные фотографии поселка (тоесть необходим дизайнер) Разделы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад