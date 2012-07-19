Приватный проект для Swede

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки125 просмотров

Необходим логотип для компании, ТЗ составлено. Логотип нужен в "люстре" в CMYK'е. Срок не более 3-х дней с учетом правок.

13 лет назад
mega-polis
63 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

swede
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
3 дня
Спасибо за качественный и креативный логотип! По срокам вписались идеально. Буду сотрудничать дальше. Рекомендую Артёма, как отличного исполнителя.
Спасибо за четкие требования. Очень удобно работать с Виталием, это не первый наш проект, сотрудничеством доволен на 100%. Моя рекомендация!

Заявки фрилансеров

swede
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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