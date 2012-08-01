Дизайн логотипа сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок3003 просмотра
#1$100

Сайт называется "Быстросайт" или "Быстро-сайт" или "Быстро сайт"

Наверно правильно хоть как

домен куплен bsite.kz

Это будет сервис быстрого создания сайтов. Просто выбираешь домен, цвета, загружаешь лого, шапку, далее далее далее. Как при установке компьютера. Типо конструктор сайта. И все, а в конце человек получает готовый сайт.

По цветам нет пожеланий и каких-то особых. Просто придумывайте. Самые удачные варианты будем комментировать. Некоторые неудачные тоже, чтобы был ориентир что нравится, а что нет.

13 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1
Отличный лого РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо за интересный конкурс, приятно было поработать. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1

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