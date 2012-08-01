Предлагаем принять участие в начальной стадии разработки новейшей и уникальной игровой социальной сети! Что же требуется от вас? Требуется создать ЛОГОТИП для данного проекта. Название: SOCIALAND. Ограничений по дизайну нет. Ждем ваши варианты. Спасибо за ...
Дизайн логотипа сайта
Сайт называется "Быстросайт" или "Быстро-сайт" или "Быстро сайт"
Наверно правильно хоть как
домен куплен bsite.kz
Это будет сервис быстрого создания сайтов. Просто выбираешь домен, цвета, загружаешь лого, шапку, далее далее далее. Как при установке компьютера. Типо конструктор сайта. И все, а в конце человек получает готовый сайт.
По цветам нет пожеланий и каких-то особых. Просто придумывайте. Самые удачные варианты будем комментировать. Некоторые неудачные тоже, чтобы был ориентир что нравится, а что нет.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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