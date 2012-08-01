Дизайн логотипа сайта

# 1 — $ 100

Сайт называется "Быстросайт" или "Быстро-сайт" или "Быстро сайт"

Наверно правильно хоть как

домен куплен bsite.kz

Это будет сервис быстрого создания сайтов. Просто выбираешь домен, цвета, загружаешь лого, шапку, далее далее далее. Как при установке компьютера. Типо конструктор сайта. И все, а в конце человек получает готовый сайт.

По цветам нет пожеланий и каких-то особых. Просто придумывайте. Самые удачные варианты будем комментировать. Некоторые неудачные тоже, чтобы был ориентир что нравится, а что нет.