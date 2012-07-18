Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт25 заявок199 просмотров

У меня имеется портал о бизнесе. В шапке я использовал стандартный шрифт, и он как то портит весь вид сайта. Поэтому я бы хотел бы чтоб это надпись была оформлена как то необычно. Сайт http://secretsofbusiness.ru

Выполнен в черно-белом цвете, логотип и Баннер нужно сделать в том же цвете.

13 лет назад
watchmafia
Костя 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать красивую надпись

    Здравствуйте. Нужно сделать красивую надпись по примеру логотипа сайта: http://events.webmoney.ru Графических элементов не нужно, только текст. В тексте будет название организации.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать логотип строительной компании

    $50

    Нужно нарисовать логотип строительной компании "МЕРЕСТ". Основные цвета красный, синий. В логотипе должна прослеживаться строительная тематика. Сайт компании mrst.ru Оплата после просмотра 2-х вариантов логотипов. Если хотите - то ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для социальной сети

    $50

    Предлагаем принять участие в начальной стадии разработки новейшей и уникальной игровой социальной сети! Что же требуется от вас? Требуется создать ЛОГОТИП для данного проекта. Название: SOCIALAND. Ограничений по дизайну нет. Ждем ваши варианты. Спасибо за ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн логотипа сайта

    $100

    Сайт называется "Быстросайт" или "Быстро-сайт" или "Быстро сайт" Наверно правильно хоть как домен куплен bsite.kz Это будет сервис быстрого создания сайтов. Просто выбираешь домен, цвета, загружаешь лого, шапку, далее далее далее. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для игровой студии

    Нужно придумать и нарисовать логотип для игровой студии. Название на английском языке. Пишите цены. Предоставляйте портфолио. Было бы хорошо использовать 3D для создания логотипа.

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип Интернет-магазина ИТ-решений

    $100

    Необходимо разработать логотип для интернет магазина ИТ решений, ориентированного на предприятия среднего и малого бизнеса (СМБ) Логотип должен состоять из : 1. Названия (СМБ) 2. Графического элемента. ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание логотипа

    $50

    Необходимо нарисовать логотип и красиво написать название бренда, которые будут печататься на коробках с продукцией.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад