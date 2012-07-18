У меня имеется портал о бизнесе. В шапке я использовал стандартный шрифт, и он как то портит весь вид сайта. Поэтому я бы хотел бы чтоб это надпись была оформлена как то необычно. Сайт http://secretsofbusiness.ru

Выполнен в черно-белом цвете, логотип и Баннер нужно сделать в том же цвете.