Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0. Действующий сайта http://artconvas.ru/ Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил. ...
Сайт донор
Необходимо создать информационный сайт донор, на платформе WP для прохождения модерации в Гугл Адсенс. Тема произвольная( обсуждается), оформление минималистическое(никаких шедевров не нужно) основное требование: должно
быть название, рабочая навигация, меню, все кликабельное должно функционировать. На сайте необходимо разместить 30 уникальных (буду проверять) статей.
Заявки фрилансеров
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