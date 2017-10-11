Сайт донор

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо создать информационный сайт донор, на платформе WP для прохождения модерации в Гугл Адсенс. Тема произвольная( обсуждается), оформление минималистическое(никаких шедевров не нужно) основное требование: должно 

быть название, рабочая навигация, меню, все кликабельное должно функционировать. На сайте необходимо разместить 30 уникальных (буду проверять) статей.

WordPress
8 лет назад
Surindgan
Сергей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров