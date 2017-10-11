Необходимо создать информационный сайт донор, на платформе WP для прохождения модерации в Гугл Адсенс. Тема произвольная( обсуждается), оформление минималистическое(никаких шедевров не нужно) основное требование: должно

быть название, рабочая навигация, меню, все кликабельное должно функционировать. На сайте необходимо разместить 30 уникальных (буду проверять) статей.