Сайт на битриксе. То есть нужны фрилансеры, которые уверено работают с битриксом. Вот сайт, на котором будет много страниц переделано в лендинги. http://cr14096.tmweb.ru/ Сайт еще не опубликован Каждое превью будет ...
Opencart 2.1.0.2 создать в закладке товара список с поиском
Opencart 2.1.0.2 создать в закладке товара список с поиском
Если взглянуть в магазин 1 или магазин 2
во вкладке "Модели" есть небольшого размера список с поиском именно по этому списку,
хочу такой же в мой магазин на Opencart 2.1.0.2
Шаблон у меня вот этот,
Спасибо за предложения
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