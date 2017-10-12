Opencart 2.1.0.2 создать в закладке товара список с поиском

Если взглянуть в магазин 1 или магазин 2﻿

во вкладке "Модели" есть небольшого размера список с поиском именно по этому списку,

хочу такой же в мой магазин на Opencart 2.1.0.2

Шаблон у меня вот этот,

Мой магазин﻿

Спасибо за предложения