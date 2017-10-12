Модуль обратного звонка с отправкой на почту Joomla 2.х

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Нужно установить на сайт модуль обратного звонка. Joomla 2.5 Всплывающее окно, 2 поля - Имя, телефон + кнопка. Отправка на почту. Возможность изменить адрес куда отправляется. 

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Joomla
8 лет назад
svalmak
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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