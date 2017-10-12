Нужен программист на 1С-Битрикс

Нужно перенести адаптивный дизайн сайта с 1с-битрикс на конструктор сайтов insales.ru. Там это можно сделать, я уточнял у них. Заявки принимают только если вы уже работали с шаблонами insales.ru. Указывайте сразу сроки и цену.