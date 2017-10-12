Нужен программист на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка236 просмотров

Нужен программист работающий на 1С-Битрикс с опытом от 3 лет.

В портфолио должен быть опыт работы с интернет-магазинами.

http://bankof.tmweb.ru есть проект, программиста ищем для ускорения сдачи проекта.

На текущий момент необходимо доделать 1 раздел.  

8 лет назад
BulatFBR
Булат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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