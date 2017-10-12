Netcat не создается карта сайта sitemap.xml

Не работает карта сайта на Netcat.

Карта сайта должна включаться в настройках- поиск по сайту после индексирования сайта. После нажатия на кнопку "индексировать сайт", сайт не индексируется, пишет:

Идёт переиндексирование. Не закрывайте это окно до завершения процесса.

13:33:52 INDEXING_BEGIN_END Started indexing area 'site1'

13:33:52 CRAWLER_REQUEST GET http://адрес_сайта.ru/

Response: 200

Content-Type: charset=utf-8

Content-Length: no, received: 0 bytes

13:33:52 INDEXING_BEGIN_END Ended indexing area 'site1'

Индексирование завершено.

Нужно исправить эту ошибку.

Сразу писать примерные сроки и цену.