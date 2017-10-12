См. ссылки в приложении 1. Нужно после установки галочки отправлять пользователя на страницу с результатами уже прокрученными до этого фильтра (скрин в приложении) 2. Сделать фильтр по количеству цветов (это должен ...
Netcat не создается карта сайта sitemap.xml
Не работает карта сайта на Netcat.
Карта сайта должна включаться в настройках- поиск по сайту после индексирования сайта. После нажатия на кнопку "индексировать сайт", сайт не индексируется, пишет:
Идёт переиндексирование. Не закрывайте это окно до завершения процесса.
13:33:52 INDEXING_BEGIN_END Started indexing area 'site1'
13:33:52 CRAWLER_REQUEST GET http://адрес_сайта.ru/
Response: 200
Content-Type: charset=utf-8
Content-Length: no, received: 0 bytes
13:33:52 INDEXING_BEGIN_END Ended indexing area 'site1'
Индексирование завершено.
Нужно исправить эту ошибку.
Сразу писать примерные сроки и цену.
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