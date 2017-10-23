Разработка плагина тестирования на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки203 просмотра

Необходимо разработать плагин для wordpress с возможностью кастомизации в виде теста (текст и картинки) - "вопрос-ответ", пример вышлю по требованию.

WordPress
8 лет назад
di1812
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Отличная работа. Оперативно, без лишних вопросов. Крайне рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад