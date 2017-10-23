1. Запрограммировать в Drupal главную страницу (верстка есть уже) и установить разработанный логотип 2. Добавить при бронировании тура колличество мест комбобоксом 3. Добавить и доработать сущности: Заказ, Тур, Тур оператор, Клиент, Яхта, Оплата, ...
Разработка плагина тестирования на wordpress
Необходимо разработать плагин для wordpress с возможностью кастомизации в виде теста (текст и картинки) - "вопрос-ответ", пример вышлю по требованию.
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