Правки на 1C-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки240 просмотров

Необходимо изменить существующий функционал на портале. Добавить всплывающую форму с отправкой заявки, поправить один скрипт и мелкие правки css. Подробнее в ЛС.

1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8

CSS
8 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

joss_in
Инна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Всё отлично!
Отличный заказчик. Рекомендую. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

joss_in
Инна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад