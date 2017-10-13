Исправления и доделки в интернет-магазине (CMS Bitrix)

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Добрый день. 

Нужно сделать исправления в интернет-магазине согласно ТЗ - просьба ознакомиться, прежде чем писать.

CMS Bitrix (Управление сайтом – Малый бизнес) 

В комментариях оставляйте предложения по цене и сроку. 

Цена нужна не за час, а за все ТЗ

8 лет назад
demon723
Дмитрий 
53 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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