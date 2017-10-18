Настроить платный шаблон на вп

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок285 просмотров

Собственно весь вопрос, все данные дадим исполнителю, рассмотрим адекватные цены. 

Также важно чтобы вы нам объясняли по ходу дела если у нас будут вопросы, что и как)

Шаблон готовый платный, ничего натягивать не нужно. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое за оперативность выполнения и профессионализм!
Все прошло довольно хорошо, оплата без задержек и удобным способом.

Заявки фрилансеров

ViktorCoder
Виктор 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад