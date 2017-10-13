Доброго времени суток, друзья! Требуется опытный специалист по Shop Script. Нужно интегрировать на новый движок (Shop Script 7) дизайн и вёрстку, а также перенести информацию со старого сайта на движке WebAsyst версии ...
Фильтр по произвольным полям Wordpress
Фильтр по кастомным типам постов и по произвольным полям.
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