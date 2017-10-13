2 правки на сайте с WordPress

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Завершен2 заявки161 просмотр

Нужно сделать 2 правки. 

1) Размещаю 2 или более фото на странице, они размещаются друг под другом, а мне надо по горизонтали. Разместил в таблице, но тогда в адаптивной версии показывается всего 1 фото, а вторая не влазиет. Нужно дать код, чтобы в ряд мог фото вставлять, но если с моб. заходишь, то чтоб переносились. 

2) Сделаны кастомно Вопросы и Ответы. В разделе вопросы и ответы заголовок вопроса подгружается из названия статьи. Надо чтоб я мог сам его задавать.

WordPress
8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Все отлично! Спасибо)
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Заявки фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад