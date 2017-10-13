2 правки на сайте с WordPress

Нужно сделать 2 правки.

1) Размещаю 2 или более фото на странице, они размещаются друг под другом, а мне надо по горизонтали. Разместил в таблице, но тогда в адаптивной версии показывается всего 1 фото, а вторая не влазиет. Нужно дать код, чтобы в ряд мог фото вставлять, но если с моб. заходишь, то чтоб переносились.

2) Сделаны кастомно Вопросы и Ответы. В разделе вопросы и ответы заголовок вопроса подгружается из названия статьи. Надо чтоб я мог сам его задавать.