Ошибка по опенкарту 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок173 просмотра

Есть сайт на опенкарте 2.3, сайт работает до тех пор пока не нажмешь кнопку "очистить кеш" в модификаторах.

После этого перестают работать некоторые функции на сайте. Необходимо найти причину и исправить ее. 

Opencart
8 лет назад
a_seam
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
1 день
Превосходно. Нашел проблему за пару часов, другие программисты возились далеко не один день. Рекомендую!
Только положительные эмоции от сотрудничества! Александр ясно, чётко и доходчиво ставит задачу, всегда находится на связи! Мгновенная и чёткая оплата! Спасибо! Процветания Вашему сайту! Рекомендую Александра, всем к взаимодействию, как порядочного и ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад