Доделать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок218 просмотров

Добрый день, необходимо доделать по требованиям сайт на wordpress, а именно настроить страницу вывод записей категории и сделать вывод материалов страницы новости (пример страниц покажу), возможно что то не правильно описал, покажу скринами что надо при переписке.

Цену за работу определить не могу, предлагайте свою.

В приоритете исполнитель с Украины, оплата приват 24

WordPress
8 лет назад
omykhaylenko
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров