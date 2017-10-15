Доделать сайт на wordpress

Добрый день, необходимо доделать по требованиям сайт на wordpress, а именно настроить страницу вывод записей категории и сделать вывод материалов страницы новости (пример страниц покажу), возможно что то не правильно описал, покажу скринами что надо при переписке.

Цену за работу определить не могу, предлагайте свою.

В приоритете исполнитель с Украины, оплата приват 24