Доработка интернет магазина на magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки202 просмотра

Есть работающий сайт на magento. www.artbooks.com.ua

1. нужно исправить ошибки.

2. доработка укр и анг версии

3. доработка мобильной версии.

4. продвижение интернет магазина в поисковиках

Magento
7 лет назад
guest_15081553895937
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров