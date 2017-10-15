Есть сайт на опенкарте 2.3, сайт работает до тех пор пока не нажмешь кнопку "очистить кеш" в модификаторах. После этого перестают работать некоторые функции на сайте. Необходимо найти причину и исправить ее.
Доработка интернет магазина на magento
Есть работающий сайт на magento. www.artbooks.com.ua
1. нужно исправить ошибки.
2. доработка укр и анг версии
3. доработка мобильной версии.
4. продвижение интернет магазина в поисковиках
Заявки фрилансеров
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