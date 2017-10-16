Доработки в навигации интернет-магазина (движок magento)

У нас интернет-магазин на движке magento - http://dreamshirts.ru/

1) При добавлении товаров в избранное - в каталоге или на странице товара - сайт предлагает войти/зарегистрироваться и перекидывает пользователя на страницу входа в профиль. Попробовать можно здесь - http://dreamshirts.ru/best/selin-dion

Нужно сделать, чтобы окошко войти/зарегистрироваться открывалось в том же окне, где нажали на кнопку "добавить в избранное" по примеру, как на этом сайте - http://www.maryjane.ru/catalog/oliverclub/123825/futbolka-muzhskaya-seryj-melanzh/s/

2) Нужно добавить возможность войти/зарегистрироваться с помощью вконтакте или facebook

3) При наведении на товар в каталоге у нас всплывают иконки: добавить в лист пожеланий и подробности (просмотреть товар)

Нужно поменять иконку "Подробности" на иконку "Быстрый просмотр", пример на этом сайте - https://www.wildberries.ru/catalog/muzhchinam/odezhda/futbolki-i-mayki