Верстка однастраничника, +wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен17 заявок226 просмотров

Валидность

Кроссбраузерность (chrome, firefox, opera, safari, internet explorer)

Адаптивная версия для смартфонов и планшетов

Нормальный показатель google-page-speed-test

Подключить формы - Отправка заявок через smtp

Сделать редактируемые блоки в wordpress (которые выделил на макете)

Маска набора номера в полях формы

SMTPWordPress
8 лет назад
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$50
1 день
Всё на высоте. Качество верстки отличное, без ошибок. Отличный специалист. Рекомендую. Сделано в срок.
Оплата в срок, рад был сотрудничеству! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад