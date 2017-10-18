Доработка модуля каталога товаров (интернет магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок167 просмотров

Требуется доработка модуля каталога товаров (интернет магазин).

Подробности задач по ТЗ - после выбора исполнителя.

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7 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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