Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок236 просмотров

Необходимо дорабаотать сайт, перечень пунктов в тз. Также стоит учесть что в процессе могут возникнуть еще минимальные доработки или помоць добавлении страниц или текстов.

bananafix.in.ua

8 лет назад
yark_pris
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
Однозначно рекомендую, сделал быстро. Объяснил нюансы по доработоке сайта. Все поставленные задачи выполнил, + помог с вопросами которые не входили в тз. Результатом доволен! Человек делает качественно за адекватные деньги. В будущем буду обращаться)
Приятно работать и общаться с данным заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад