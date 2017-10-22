Создать SQL запрос для функций

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Здесь представлены SQL-операторыCREATE VIEW, предназначенные длясоздания представлений отображения для функции 1 «Станции» для функции 2 "Продажа"в соответствии с

разработанными к Все

отображения для этой функции построены в виде виртуальных таблиц (View): Пример CREATE VIEW vСтанции AS SELECT

CREATE   VIEW [dbo].[Сведения о сотруднике] AS   SELECT[Сотрудник].[Табельный номер],[ФИО], [Дата рождения],    FROM [Сотрудник] INNER JOIN [Место]      ON [Сотрудник].[Табельный номер] =[Место].[Табельный номер]   GROUP BY [Сотрудник].[Табельный номер], [ФИО], [Датарождения] 

SQL
8 лет назад
guest_14895516993189
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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