Необходимо поправить виджет ПЭКа на сайте. Виджет перестал рассчитывать стоимость доставки товара автоматически.
PHP Парсер liveinternet.ru (LI)
Нужно на PHPразработать простой парсер счеткика LI.
Парсер должен состоять из отдельных функций, поддерживающих следующие операции со счетчиком.
1) регистрация нового счетчика. li_new
2) удалить синонимы LI для существующего счетчика: http://www.liveinternet.ru/stat/xps-portal.ru/edit.html
li_edit_sinonim(на входе список доменов через пробел для удаления)
3) добавить синонимы (на входе список доменов через пробел для добавления)
4) Проверить правильность пароля. Если не правильный, то восстановить пароль.
5) изменить пароль (на входе: старый и новый пароли)
6) Добавить гостевой пароль (на входе: пароль и гостевой пароли).
Заявки фрилансеров
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