PHP Парсер liveinternet.ru (LI)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки171 просмотр

Нужно на PHPразработать простой парсер счеткика LI.

Парсер должен состоять из отдельных функций, поддерживающих следующие операции со счетчиком.

1) регистрация нового счетчика. li_new

2) удалить синонимы  LI для существующего счетчика: http://www.liveinternet.ru/stat/xps-portal.ru/edit.html

li_edit_sinonim(на входе список доменов через пробел для удаления) 

3) добавить синонимы (на входе список доменов через пробел для добавления) 

4) Проверить правильность пароля. Если не правильный, то восстановить пароль.

5) изменить пароль (на входе: старый и новый пароли)

6) Добавить гостевой пароль (на входе: пароль и гостевой пароли).

PHP
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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