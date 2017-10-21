Необходимо поправить виджет ПЭКа на сайте. Виджет перестал рассчитывать стоимость доставки товара автоматически.
Подключить Робокассу к системе бронирования simplybook.me
К странице на сервисе simplybook.me необходимо подключить оплату с помощью Робокассы. Имеется аккаунт в Робокассе, имеется аккаунт на сервисе бронирования simplybook.me. Необходимо добавить Робокассу как способ оплаты. API сервиса бронирования: https://simplybook.me/ru/api/developer-apiФайлы Робокассы: PHP CODEhttps://www.dropbox.com/s/mp4129pktpocmbv/Robokassa.php?dl=0VIEW FILE CODEhttps://www.dropbox.com/s/k1hjmp3acc98q9h/robokassa.phtml?dl=0
Заявки фрилансеров
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