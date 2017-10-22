Установить шаблон ИМ на cs cart

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Здравствуйте всем!Есть действующий ИМ на CS CART,которому необходимо поменять дизайн и структуру! Куплен шаблон ИМ для cs cart.Сайт пока не на каком cms не стоит! базу каталога импортировать ↓и возможно что сделать по seo-шке сделать чтобы сайт не потерял позиции.

8 лет назад
Black_or_white
Саша Фурман 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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