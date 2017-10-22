Установить шаблон ИМ на cs cart

Здравствуйте всем!Есть действующий ИМ на CS CART,которому необходимо поменять дизайн и структуру! Куплен шаблон ИМ для cs cart.Сайт пока не на каком cms не стоит! базу каталога импортировать ↓и возможно что сделать по seo-шке сделать чтобы сайт не потерял позиции.