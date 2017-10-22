Необходимо поправить виджет ПЭКа на сайте. Виджет перестал рассчитывать стоимость доставки товара автоматически.
Установить шаблон ИМ на cs cart
Здравствуйте всем!Есть действующий ИМ на CS CART,которому необходимо поменять дизайн и структуру! Куплен шаблон ИМ для cs cart.Сайт пока не на каком cms не стоит! базу каталога импортировать ↓и возможно что сделать по seo-шке сделать чтобы сайт не потерял позиции.
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