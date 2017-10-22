Разработка фриланс биржи для переводчиков!

ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ И СРОК ЗА ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ. ЛОГИКУ НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Необходимо на первом этапе, на уровне клиентского web-программированиясделать возможность выбора языков, а также закодировать валидацию.Софт для разработки JavaScript (JQuery, Angular).Предлагаю поэтапную оплату работы.ТЗ прилагаю.В случае успешного выполнения заказа готов предложитьработу по дальнейшей back-end разработке сайта, а также по его дальнейшему сопровождению.Back-end нужно будет делать на php-фреймворке.Оплата за разработку back-end сайта буду делать только через безопасную сделку.Сайт состоит из 70 страниц. Верстка и подробная документация на сайт готова.Образец верстки сайта прилагаю в ТЗ.