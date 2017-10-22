Требуется интеграция API

Техническое задание на интеграцию API Яндекс.Такси с API Сбербанка и API QIWI

Может быть реализовано на любом стеке

Нужно довести проект до работы! Т.е. будет предоставлен сервер, нужно организовать на нем БД и работу скрипов.

База данных будет состоять из полей:

ID Водителя

Баланс Водителя

Город

Способ выплат (QIWI или Сбер)

Реквизиты QIWI

Реквизиты Сбербанк

Далее нужно написать скрипт, который будет считывать каждые 10 минут информацию по балансам водителей, обнулять все балансы в кабинете Яндекс.Таксометра и приплюсовывать к текущему значению в БД.

Нужно написать второй скрипт, который будет каждые 10 минут обходить всех водителей, находить тех из них, у кого баланс > 100 рублей, и через API Сбербанка или QIWI сбрасывать деньги с привязанной карточки или кошелька QIWI на счет, указаный у водителя в БД

Также нужно сделать личный кабинет для админа, в который будет выгружаться информация из БД с возможностью изменить способ выплат и ввести реквизиты.

Все это нужно сделать сначала для одного города.

Далее требуется техническое сопровождение при подключении остальных городов.

Ссылки на API:

https://rsb2-eyufrolovichevasberbankru-dev.developer.eu.apiconnect.ibmcloud.com/doc-sbbol-mainserv-payments

https://developer.qiwi.com/ru/qiwi-wallet-personal/#intro

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