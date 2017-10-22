Необходимо переписать и отладить готовый скрипт из видео (JavaScript)

Просмотрел видео, на котором отображено действия скрипта по распознаванию речи через Яндекс

https://m.youtube.com/watch?v=turNw4-wUKI

Требуется переписать его по примеру того что отображено на видео, отладить и предоставить в виде готовой HTML-страницы (либо образ диска для Денвера) – т.е. сделать рабочий скрипт, один-в-один как на видео.

Бюджет небольшой, стоимость договорная

Жду ваших предложений