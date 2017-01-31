Тексты для сайта

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Завершен30 заявок240 просмотров

Добрый день. Необходимо описание брендов для интернет магазина. Оригинальные тексты, без плагиата. Оплата в wmz, яндекс деньги. С заданием можно ознакомиться здесь:https://cloud.mail.ru/public/EUBd/KBALFN6rf . С уважением Сергей.

8 лет назад
anton1515
Сергей 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Качественные тексты, выполнено все по ТЗ, быстро и четко. Спасибо.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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