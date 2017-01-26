Написание текста на сайт по путешествиям

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Закрыт26 заявок300 просмотров

Нужны тексты хорошего качества, оплата 70 руб. за статью (размер статьи от 1700 до 2000 знаков) работы много.

Первые 20 статей мы оплачиваем как испытательные по 30 руб. если вы хорошо пишите без ошибок и халтуры далее оплата идет по 70 руб.

8 лет назад
medvedef
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров