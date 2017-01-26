Написание текста на сайт по путешествиям

Нужны тексты хорошего качества, оплата 70 руб. за статью (размер статьи от 1700 до 2000 знаков) работы много.

Первые 20 статей мы оплачиваем как испытательные по 30 руб. если вы хорошо пишите без ошибок и халтуры далее оплата идет по 70 руб.