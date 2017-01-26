Текст на английском для VPN

Добрый день.

Требуется написание большого статического текста на главную (на грамотном английском языке).

Объем большого статического текста - минимум 1500 слов или 7000 знаков (без пробелов).

Примеры:

http://www.vpncomparison.org/ (ниже после таблицы),

http://www.10bestvpnservices.com/ (немного до таблицы, и остальная бОльшая часть после).

Сайт, где будут размещен текст, скину потенциальному исполнителю.

В тексте обязательно раскрыть смысл:

Что такое VPN? Зачем он нужен.

Смотреть фильмы через VPN.

Уходить от ограничений страны

Безопасность в публичных WiFi сетях

Статья должна быть максимально уникальной.

Это не должен быть "тупой" перевод текста (как сейчас на сайте).

Текст должен быть написан грамотно для англоязычной публики.

Допускается рерайт с ваших источников (только главное правило, чтоб он был уникальный! на какой язык его не переведи).

Ваши сроки и цены за 1К символов б.п. Использовать будем Безопасную сделку.