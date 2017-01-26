Необходимо написать текст в сфере энергетики и связи

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Закрыт6 заявок132 просмотра

Для сайта optictelecom_kz необходимо написать текст "О компании" на 2000 знаков с использованием ключевых слов EXFO, Fujikura и оптический кабель. EXFO и Fujikura - это компании производители, optictelecom являются их дистрибьютором, оптический кабель - один из основных продуктов. Ключевые слова должны грамотно вписываться в контекст, стилистика техническая, также необходима отличная грамотность, предложения должны быть логически связаны и нести максимум информации (без лишней воды).

Реально заинтересованных специалистов прошу написать в комментах слово "оптоволокно".)

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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