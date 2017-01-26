Здравствуйте. Необходимо писать статьи на тему "Гостиницы", "Цены на гостиницу Измайлово", а также на темы "Фотографы" Ставка по оплате от 50 до 100 руб. за 1000 печатных знаков без пробелов. Статьи должны быть уникальными минимум на ...
Необходимо написать текст в сфере энергетики и связи
Для сайта optictelecom_kz необходимо написать текст "О компании" на 2000 знаков с использованием ключевых слов EXFO, Fujikura и оптический кабель. EXFO и Fujikura - это компании производители, optictelecom являются их дистрибьютором, оптический кабель - один из основных продуктов. Ключевые слова должны грамотно вписываться в контекст, стилистика техническая, также необходима отличная грамотность, предложения должны быть логически связаны и нести максимум информации (без лишней воды).
Реально заинтересованных специалистов прошу написать в комментах слово "оптоволокно".)
Заявки фрилансеров
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