Необходимо написать текст в сфере энергетики и связи

Для сайта optictelecom_kz необходимо написать текст "О компании" на 2000 знаков с использованием ключевых слов EXFO, Fujikura и оптический кабель. EXFO и Fujikura - это компании производители, optictelecom являются их дистрибьютором, оптический кабель - один из основных продуктов. Ключевые слова должны грамотно вписываться в контекст, стилистика техническая, также необходима отличная грамотность, предложения должны быть логически связаны и нести максимум информации (без лишней воды).

Реально заинтересованных специалистов прошу написать в комментах слово "оптоволокно".)