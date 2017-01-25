Написание статей на авто тему.

Мне необходим ответственный и трудолюбивый копирайтер разбирающийся в авто на постоянную работу для написания статей на блог автомобильной тематики: купля-продажа, страхование, автотовары, автокредитование, ДТП, автодокументы и т. д.

Оплата 50 р. за 1 тыс. знаков. Возможно увеличение. Все зависит от того, как будет развиваться сайт, на развитие которого влияют ваши статьи.

Гарантируется своевременная оплата. Работы на несколько лет вперёд. Статей требуется около 15 штук в месяц с кол-вом символов без пробелов от 10 тыс.

Отзывы обо мне на другой бирже: https://www.etxt.biz/admin.php?mod=user&lib=users&act=profile&id=773804&id_group=3#report

Отбор кандидатов состоит из двух этапов.

Первый. Написание работы на основе имеющейся структуры - самое простое задание.

Если текст принимаю, то переходите на второй этап.

Второй этап. Написание работы по стандартному ТЗ. Если текст принимаю, то скорее всего, вы приняты на постоянную работу.

При написании важно подробное раскрытие темы. Нужна действительно качественная работа. Средняя не подойдёт.

Если ваша работа принимается на любом из этапов она оплачивается из расчёта 40 р за 1 тыс. ЗБП.

Если работа мною не принята, то она не оплачивается. Если не принимаю, то аргументирую.

Скорость выполнения пробного задания не имеет высокой важности.

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