Нужен Копирайтер для женского сайта

Для женского сайта нужен копирайтер!

Задача: нужно написать Заголовки для статей.

1. Мы предоставляем вам ссылки на наши статьи (около 10 штук), тематика статей женская (здоровье, рецепты, красота).

2. Вы, ознакомившись со статьей, пишите к каждой статье заголовок.

Требования к выполнению:

- Без орфографических ошибок.

- Без бреда и криво построенных фраз.

- Заголовки должны быть короткими (до 70 символов).

- Заголовок должен быть ярким и бросающимся в глаза (привлекать внимание), скучные однотипные не в формате.

- Без использования слов: ШОК!, УАУ и др. (Цеплять читателя должно не слово или восклицательные знаки, а суть заголовка)

- Возможно без опыта работы (главное талант и креативность в написании заголовков)

Присылайте свои заявки с указанием цены за вашу работу: за 1 заголовок или за 1000 символов.

Предпочтение будет отдано кандидату с портфолио.

Также указывайте сколько по времени будете выполнять задачу.