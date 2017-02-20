Оставить комментарий в англоязычных новостях

Есть 30 статей на различных англоязычных сайтах (пример: https://www.aol.com/article/2017/01/16/8-costly-flight-booking-mistakes-you-make-all-the-time/21655937/), нужно оставить на сайтах развернутый комментарий по статье с рекомендацией сайта https://lowcost.club/ (разместить ссылку). Размер комментариев от 25 слов.

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