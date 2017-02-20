Нужны серьезные cодержательные тексты на хорошем русском языке. 3 статьи 1. Полипропиленовые трубы чешской фирмы FV Plast 2. Цельнопластиковые фитинги FV Plast 3. Комбинированные патрубки FV Plast Каждая статья на ...
Оставить комментарий в англоязычных новостях
Есть 30 статей на различных англоязычных сайтах (пример: https://www.aol.com/article/2017/01/16/8-costly-flight-booking-mistakes-you-make-all-the-time/21655937/), нужно оставить на сайтах развернутый комментарий по статье с рекомендацией сайта https://lowcost.club/ (разместить ссылку). Размер комментариев от 25 слов.
Оплата только за размещенные комментарии, предоставить отчет.
Оплата только по факту работы, можно оформить через гарант.
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