Автор на сайт по женской тематике

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Закрыт25 заявок516 просмотров

Требуется автор на статьи по женской тематике — диеты, похудение, красота, здоровье и т.д.

Ищу человека в штат, чтобы работал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов — я хочу работать с человеком, который пишет сам.  Норма статей 1-2 в день. Плачу 50 руб. за 1000 збп.

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Помимо того, что надо писать статьи, требуется вести сайт: вы будете для себя составлять ТЗ и публиковать статьи. Эта работа оплачивается отдельно: составление ТЗ — 50 руб., публикация статьи 50 руб. Если не умеете — научу.

Правила работы в редстандартах — ﻿https://goo.gl/LSQ6Xy .

В заявке напишите как вас зовут, свой мэйл и 2-3 ссылки на статьи, которые вы написали.

8 лет назад
clifrise
Белый 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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