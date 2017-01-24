Автор на сайт по женской тематике

Требуется автор на статьи по женской тематике — диеты, похудение, красота, здоровье и т.д.

Ищу человека в штат, чтобы работал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов — я хочу работать с человеком, который пишет сам. Норма статей 1-2 в день. Плачу 50 руб. за 1000 збп.

﻿

Помимо того, что надо писать статьи, требуется вести сайт: вы будете для себя составлять ТЗ и публиковать статьи. Эта работа оплачивается отдельно: составление ТЗ — 50 руб., публикация статьи 50 руб. Если не умеете — научу.

Правила работы в редстандартах — ﻿https://goo.gl/LSQ6Xy .

В заявке напишите как вас зовут, свой мэйл и 2-3 ссылки на статьи, которые вы написали.