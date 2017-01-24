Нужны серьезные cодержательные тексты на хорошем русском языке. 3 статьи 1. Полипропиленовые трубы чешской фирмы FV Plast 2. Цельнопластиковые фитинги FV Plast 3. Комбинированные патрубки FV Plast Каждая статья на ...
Автор на сайт по женской тематике
Требуется автор на статьи по женской тематике — диеты, похудение, красота, здоровье и т.д.
Ищу человека в штат, чтобы работал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов — я хочу работать с человеком, который пишет сам. Норма статей 1-2 в день. Плачу 50 руб. за 1000 збп.
Помимо того, что надо писать статьи, требуется вести сайт: вы будете для себя составлять ТЗ и публиковать статьи. Эта работа оплачивается отдельно: составление ТЗ — 50 руб., публикация статьи 50 руб. Если не умеете — научу.
Правила работы в редстандартах — https://goo.gl/LSQ6Xy .
В заявке напишите как вас зовут, свой мэйл и 2-3 ссылки на статьи, которые вы написали.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Требуется копирайт/рерайт описаний товаров корпусной мебели для ванных комнат. Всего нужно будет сделать около 200-250 описаний. В день обязательно нужно делать от 10 описаний, плачу 15 рублей за одно описание к товару. Одно описание - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Мы - компания, занимающаяся продажей металлообрабатывающего оборудования (Металлорежущие станки, оборудование для обработки композитных материалов и алюминиевых сплавов, установки гидроабразивной резки, листогибочное оборудование, вальцы и прочее оборудование для обработки листа, труб и профиля. Необходимо ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайт с уникальностью не менее 80% для статей по темам Генеральная и ежедневная уборка офисов, Генеральная и ежедневная уборка производственных помещений, генральная и ежедневная уборка торговых центров. и вступительная статья на сайт Ключевики ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Идет разработка интернет магазина по продаже домашнего текстиля. Есть необходимость наполнение его статьями. Это будут статьи про такие товары как: -постельное белье; -одеяла; -подушки; -матрасы, наматрасники и т.д. Статьи нужно ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен копирайтер со знанием html и word press, базовых навыков будет достаточно. Есть вот такой сайт https://www.mystudying.co Нужен копирайт для: 1. Главной страницы сайта. 2. Университетов. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Статьи следует писать для сайтов http://cubic.by/ , http://vipvorota.by/ и http://vodnic.by/ То есть требуются люди, которые знакомы с тематикой сайтовКопирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Название статьи: Фиточаи из лечебных трав Размер статьи: 6000 символов без пробелов Ключевые слова:Фиточаи из лечебных трав – основнойключ Рецепты Состав Цена Купить Отзывы Для очищения ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написание статей по лечебной физкультуре при различных заболеваниях и последствиях травм. Основные требования - наличие профильного образования (врач-реабилитолог, инструктор ЛФК), опыт рерайтинга и копирайтинга. Оплата - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Средний объем ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад