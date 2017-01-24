Статья о применении технологий металлообработки в отрасли судостроения

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Закрыт11 заявок174 просмотра

Мы - компания, занимающаяся продажей металлообрабатывающего оборудования (Металлорежущие станки, оборудование для обработки композитных материалов и алюминиевых сплавов, установки гидроабразивной резки, листогибочное оборудование, вальцы и прочее оборудование для обработки листа, труб и профиля.

Необходимо в очень сжатые сроки написать статью о применении любого из перечисленных видов оборудования в отрасли судостроения и его незаменимости. Статья без рекламной нагрузки.

Статья предназначена для публикации в авторитетном издании морской отрасли. Основная аудитория - инженеры соответствующей отрасли, технические и научные сотрудники, управленческий аппарат компаний отрасли. в основном мужчины 40+.

Техническую информацию о станках и их конкурентных преимуществах предоставим.

8 лет назад
marketing_pumori
Яна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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