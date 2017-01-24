Нужны серьезные cодержательные тексты на хорошем русском языке. 3 статьи 1. Полипропиленовые трубы чешской фирмы FV Plast 2. Цельнопластиковые фитинги FV Plast 3. Комбинированные патрубки FV Plast Каждая статья на ...
Статья о применении технологий металлообработки в отрасли судостроения
Мы - компания, занимающаяся продажей металлообрабатывающего оборудования (Металлорежущие станки, оборудование для обработки композитных материалов и алюминиевых сплавов, установки гидроабразивной резки, листогибочное оборудование, вальцы и прочее оборудование для обработки листа, труб и профиля.
Необходимо в очень сжатые сроки написать статью о применении любого из перечисленных видов оборудования в отрасли судостроения и его незаменимости. Статья без рекламной нагрузки.
Статья предназначена для публикации в авторитетном издании морской отрасли. Основная аудитория - инженеры соответствующей отрасли, технические и научные сотрудники, управленческий аппарат компаний отрасли. в основном мужчины 40+.
Техническую информацию о станках и их конкурентных преимуществах предоставим.
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